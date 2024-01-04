البيت الأبيض: روسيا تستخدم صواريخ كورية شمالية في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتّهم البيت الأبيض "الخميس" كوريا الشمالية بتزويد روسيا صواريخ وقاذفات صواريخ استخدمت في الهجمات الأخيرة على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين "يعد ذلك تصعيدا كبيرا وخطيرا".

أطلقت القوات الروسية صاروخاً واحدا على الأقل من الصواريخ التي زودتها بها كوريا الشمالية في 30 ديسمبر، سقط في حقل مفتوح في منطقة زابوريجيا، بحسب كيربي.

وأضاف أن قوات موسكو أطلقت بعد ذلك "عدة" صواريخ بالستية باتّجاه أوكرانيا في إطار هجوم جوي واسع في يناير.

ولفت إلى أن واشنطن سترفع مع حلفائها المسألة الآن إلى مجلس الأمن الدولي إذ إن الخطوة تشكّل انتهاكا للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وأكد أن روسيا تنوي أيضا شراء صواريخ من حليفتها إيران.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز