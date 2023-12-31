لافروف: روسيا أصدرت أحكاماً بالسجن على أكثر من 200 أسير أوكراني

المصدر: رويترز

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كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت اليوم الأحد، عن أحكام بالسجن أصدرتها المحاكم الروسية على أكثر من أسير أوكراني، منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال لافروف: "محاكم الاتحاد الروسي حكمت بالفعل على أكثر من 200 ممثل للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالسجن لفترات طويلة لارتكابهم أعمال وحشية".

ويتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية في الحرب التي بدأتها روسيا بهجوم واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية إن لجنة التحقيق الرئيسية في روسيا بدأت 4000 قضية جنائية ضد نحو 900 فرد أوكراني.

وأوضح "أنهم لا يشملون فقط أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، ولكن أيضا ممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا".

وأضاف أن "الذين وجهت إليهم اتهامات غيابيا تم إدراجهم على قائمة المطلوبين دولياً".

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