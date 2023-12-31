الولايات المتحدة: أسقطنا صاروخين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت القيادة في منشور على موقع إكس، تويتر سابقا، أن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك، أبلغت عن إصابتها بصاروخ وطلبت المساعدة، وأن المدمرة الأمريكية "جريفلي" والمدمرة "لابون" استجابتا لطلب السفينة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه أثناء الرد على الهجوم، أسقطت المدمرة جريفلي صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأوضحت القيادة أن السفينة صالحة للإبحار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأدت هجمات يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفن تمر عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر إلى تعطيل حركة التجارة العالمية منذ أسابيع ويقولون إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة.

والهجوم هو الثالث والعشرون الذي يشنه الحوثيون على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر الماضي، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز