نتنياهو: "محور فيلادلفيا" ينبغي أن يكون تحت سيطرة إسرائيل

المصدر: رويترز

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "السبت" إن منطقة "محور فيلادلفيا" الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل، معبرا عن اعتقاده بأن حرب إسرائيل في غزة وجبهات أخرى في المنطقة ستستمر شهورا عديدة أخرى.

وعقد نتنياهو مؤتمر صحفيا بينما دخلت إسرائيل الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة التي أعقبت هجوما شنته حركة حماس.

وقال نتنياهو "محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة، يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه".

وتقول إسرائيل إن هدفها هو القضاء على حماس في غزة ونزع السلاح وإنهاء "التطرف" في القطاع من أجل منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر في المستقبل.

وقال نتنياهو "الحرب في ذروتها الآن. نقاتل على كل الجبهات. تحقيق النصر سيتطلب وقتا. وكما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي فإن الحرب ستستمر لأشهر عديدة أخرى".

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