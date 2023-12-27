فرنسا تطرد دبلوماسيين من أذربيجان رداً على خطوة مماثلة

المصدر: رويترز

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قررت السلطات الفرنسية طرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين في إطار "المعاملة بالمثل" بعدما أعلنت باكو، الثلاثاء، اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين "شخصين غير مرغوب فيهما"، حسب ما أعلنت الخارجية الفرنسية الأربعاء.

وجاء في بيان للوزارة أن باريس "تنفي بشكل قاطع المزاعم التي قدمتها أذربيجان لتبرير قرارها" بشأن الدبلوماسيين الفرنسيين المتهمين بالقيام بأنشطة "تتعارض مع وضعهما".

ونقلت "فرانس برس" عن الخارجية الفرنسية إنها استدعت سفيرة أذربيجان لدى فرنسا الأربعاء لإبلاغها القرار.

ويوم الثلاثاء، أعربت باكو عن "احتجاج شديد على تصرّفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية بما يتعارض مع وضعهما الدبلوماسي"، وأمهلتهما 48 ساعة لمغادرة البلد.في الأشهر الأخيرة، اتهمت أذربيجان فرنسا بـ"زعزعة استقرار" منطقة القوقاز من خلال تقديم المساعدة لأرمينيا، خصم باكو التي تعد باريس من الداعمين التاريخيين لها.

وفي نوفمبر الماضي، اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باريس بتشجيع "حروب جديدة" من خلال تسليح أرمينيا.

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