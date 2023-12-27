انفجار بالقرب من سفارة إسرائيل في نيودلهي

المصدر: رويترز

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قالت السلطات إن انفجارا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند اليوم الثلاثاء لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين بين موظفي السفارة، وأضافت أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار.

وما زال مسؤولون يمشطون المنطقة، لكن أعيد فتحها أمام الجمهور. ولم ترد معلومات تشير إلى إصابة أي شخص في الشارع.

وحثت إسرائيل مواطنيها في الهند، وفي نيودلهي خاصة، على توخي الحذر. وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الانفجار "ربما كان هجوما".

وقال جاي نير المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية لرويترز "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 5:20 (بالتوقيت المحلي) وقع انفجار على مقربة من السفارة". وأضاف أن الشرطة المحلية وفرق الأمن تجري تحقيقا.

وقال مسؤول مشارك في التحقيق لرويترز إن عملية بحث بعد ثلاث ساعات من الانفجار لم تتمخض عن العثور على شيء.

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