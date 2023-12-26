تركيا تحيل طلب انضمام السويد لحلف الناتو للتصويت في البرلمان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرسلت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) للتصويت في البرلمان، حسبما قالت وكالة الأناضول الرسمية، لتقترت بذلك الدولة الواقعة في شمال أوروبا خطوة جديدة من الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.

ويحتاج طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو إلى الحصول على موافقة الهيئة التشريعية التركية ككل. ولم يتضح بعد موعد التصويت.

وقد أخرت تركيا التصديق على طلب انضمام السويد إلى حلف الناتو لأكثر من عام بسبب دعم ستوكهولم المزعوم لمنظمات تصنفها أنقرة على أنها "إرهابية".

وتشعر تركيا في الأساس بالقلق من منظمة حزب العمال الكردستاني المحظورة.

وفي الأول من أكتوبر الماضي، طلب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من البرلمان البدء في عملية التصويت من أجل التصديق على انضمام السويد إلى حلف الناتو بعدما شددت ستوكهولم قانون مكافحة الإرهاب.

واليوم الثلاثاء، أعربت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي عن دعمها لتصويت البرلمان ككل على طلب السويد.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية فؤاد أقطاي، في كلمة ألقاها بالبرلمان، إن "تقييمنا الخاص بانضمام السويد لحلف الناتو، سيأخذ في الاعتبار التأثير الذي قد ينتج عن مشاركة هذه الدولة على مصالحنا الوطنية وأمننا".

وأضاف: "لقد أجرت السويد تعديلات على دستورها وقوانينها، من شأنها أن تسمح لها بأن تكون أكثر فعالية في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب ومنع الأنشطة الإرهابية".

وقال إن السويد "أزالت أشكال الحظر العلنية والخفية" المفروضة على بلادنا.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز