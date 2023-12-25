نتنياهو: الضغط العسكري ضروري لتحرير الرهائن

المصدر: رويترز

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تتمكن من تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة بدون ضغط عسكري.

وأضاف نتنياهو في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: "لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة دون ضغط عسكري".

وتابع: "ولن نتمكن من تحرير جميع الرهائن دون ضغط عسكري".

وبموجب الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر في أواخر نوفمبر الماضي، جرى إطلاق سراح أكثر من 100 من بين 240 رهينة تم أسرهم خلال هجوم شنه مقاتلو حركة (حماس) في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نتنياهو: "الضغط العسكري، والضغط العملياتي، والضغط السياسي، ولهذا السبب هناك شيء واحد لن نفعله.. لن نتوقف عن القتال".

وقال مصدران أمنيان مصريان لرويترز، إن حماس وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفتين، رفضتا اليوم الاثنين اقتراحاً مصرياً بالتخلي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وقتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ في غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

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