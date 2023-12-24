مقتل اثنين وإصابة 3 في اقتحام شاحنة عسكرية لسوق مكتظة في الفلبين

المصدر: د ب أ

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ذكرت الشرطة الفلبينية أن رجلاً اقتحم بشاحنة عسكرية سوقاً عامة مكتظة بالمتسوقين في جنوب الفلبين، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت الشرطة، في تقرير فوري، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع في مدينة دافاو، على بعد نحو 980 كيلومتراً جنوب مانيلا.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشاحنة كانت في وضع الاستعداد في السوق العامة كجزء من التدابير الأمنية، لكن رجلاً قفز داخل الشاحنة عندما خرج السائق للذهاب إلى المرحاض، تاركاً محرك السيارة في وضع التشغيل.

وأضاف التقرير أن المشتبه فيه قاد الشاحنة داخل السوق العامة، وصدم عدة أشخاص قبل أن يصطدم بسيارات متوقفة.

وتم اعتقال المشتبه فيه البالغ من العمر 44 عاماً، لكن السلطات ما زالت تحدد الدافع وراء الحادث.

وقالت الشرطة إن القتيلين هما رجل يبلغ من العمر 43 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 34 عاماً. وتم نقل الأشخاص الثلاثة المصابين إلى المستشفى.

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