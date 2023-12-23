غوتيريش: مقتل 136 من موظفي الأمم المتحدة في حرب غزة

المصدر: د ب أ

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن 136 موظفاً من موظفي المنظمة الدولية لاقوا حتفهم خلال الحرب المستمرة منذ 75 يوماً في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على صفحته على موقع "إكس": "قتل أكثر من 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوماً، وهو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة. اضطر معظم موظفينا إلى مغادرة منازلهم. أحييهم وأحيي الآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدعمون المدنيين في غزة".

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد قال في وقت سابق إن العملية الإنسانية في قطاع غزة قد تتوقف قريباً.

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