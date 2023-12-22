قرقاش: الإمارات حققت اختراقاً تاريخياً باعتماد مجلس الأمن قراراً يعزز الوضع الإنساني في غزة

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات حققت اختراقا تاريخيا باعتماد مجلس الامن القرار 2720 والذي يعزز الوضع الانساني في غزة،مؤكدا أنها خطوة مهمة للغاية في ظروف دولية صعبة.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : " حققت الإمارات اختراقا تاريخيا باعتماد مجلس الامن القرار ٢٧٢٠ والذي يعزز الوضع الانساني في غزة، خطوة مهمة للغاية في ظروف دولية صعبة".

وأضاف " في عالم تفرض القوة شروطها تغدو السياسة فن التفاوض لتحقيق الممكن، كل التقدير للشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي علي جلدهم و مثابرتهم".

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