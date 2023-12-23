المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الجمعة، أن قرار مجلس الأمن حول زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع خطوة "غير كافية".

وقالت الحركة في بيان إن القرار "خطوة غير كافية، ولا تلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة".

وأضافت الحركة في بيانها "عملت الإدارة الأمريكية خلال الخمسة أيام الماضية جاهدة على تفريغ هذا القرار من جوهره... متحدّية إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني الأعزل".

ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة "لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

وصوت أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء الولايات المتحدة روسيا اللذين امتنعا عن التصويت.

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد محاولة روسية لإضافة دعوة "لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" لمسودة قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة.

اقرأ أيضاً:

صحيفة إسرائيلية تكشف عن أسماء 3 أسرى تصر حماس على الإفراج عنهم

حماس تعلق على قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة

السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح

قرقاش: الإمارات حققت اختراقاً تاريخياً باعتماد مجلس الأمن قراراً يعزز الوضع الإنساني في غزة

غوتيريش يكشف المشكلة الحقيقية أمام إيصال المساعدات إلى غزة

الإمارات ترحب باعتماد مجلس الأمن تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز