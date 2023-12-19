مجندة إسرائيلية تقف أمام مدفع أثناء إطلاقه قذيفة والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقاً

المصدر: وكالات

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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي، تسجيلا يظهر مجندة إسرائيلية تقف بشكل متعمد أمام مدفع أثناء إطلاقه قذيفة.

وتظهر المجندة في الفيديو وهي تقف على حاجز ترابي أمام المدفع مباشرة وعلى مسافة قريبة من فوهته، قبل أن يطلق الجنود القذيفة من فوق رأسها على موقع غير محدد في قطاع غزة، ما تسبب باندفاعها جراء الضغط الهوائي القوي الناجم عن الإطلاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فتحه تحقيقا معمقا في مقطع الفيديو المتداول، خاصة وأن المجندة الإسرائيلية وقفت بشكل متعمد على مسافة قريبة من فوهة المدفع.

وقال الجيش في بيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تماما تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أنه "سيكون هناك تحقيق معمق وسيتم فرض العقوبات".

وأكد أنه "لم تقع إصابات في الحادث".

ويقوم جنود إسرائيليون منذ بدء الحرب على غزة قبل 74 يوما، بنشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل لعمليات يجرونها في القطاع، تتضمن اخفاقات جسيمة ومخالفات لقوانين الحروب وانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وكان آخرها مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين "بنيران صديقة".

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