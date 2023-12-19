الوضع الإنساني في غزة كارثي وخطير ويتجه نحو الهاوية

المصدر: د ب ا

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حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء، من تداعيات تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة "بشكل كارثي وخطير وغير مسبوق".

وقال المكتب الإعلامي إن الوضع الإنساني في غزة "يتجه نحو الهاوية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل"منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع.

وأوضح البيان أن أكثر من 8ر1 مليون شخص أصبحوا نازحين في قطاع غزة ويسكنون خارج مساكنهم وخارج منازلهم، إما في مراكز النزوح والإيواء أو في منازل ومساكن أخرى.

وأفاد بأن سكان قطاع غزة "يعانون ظروفا إنسانية صعبة وغير مسبوقة من الشّقاء، ويعانون معاناة بالغة في توفير الغذاء والدَّواء والماء الصالح للشرب".

ودعا البيان إلى إنقاذ قطاع غزة من خلال فتح جميع المعابر بما في ذلك معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل لتوسيع نطاق العمل الإغاثي وتسريع وصول المواد الأساسية والغذائية والتموينية إلى الأسواق والمحال التجارية.

وأكد أن عملية إدخال الوقود تعد العمود الفقري لإنجاح عمليات الإغاثة الإنسانية بشكل كامل لأهالي قطاع غزة وفي جميع المجالات ذات الأولوية.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في هجمات إسرائيل إلى 19 ألفا و 667 قتيلا و 52 ألفا و 586 إصابة بجروح مختلفة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي جنوب قطاع غزة، بوصول 214 قتيلا و300 إصابة خلال الساعات الماضية جراء غارات إسرائيل، فيما لازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

وأكد القدرة أن مستشفيات غزة "عاجزة أمام الاعداد الهائلة من الاصابات وتفاضل بين الحالات لإنقاذ حياتها بما يتوفر من إمكانيات سريرية وطبية وبشرية محدودة".

وذكر أن مئات الجرحى الذين حالتهم خطيرة ومعقدة يفترشون الأرض وينتظرون أمام غرف العمليات في مستشفيات جنوب غزة مما أدى إلى فقدان حياة العشرات منهم، مناشدا المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لدعم المستشفيات بالإمدادات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة.

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