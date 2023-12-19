ألمانيا تمنح 47 ألف مهاجر تصاريح إقامة مؤقتة

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن أكثر من 47 ألف مهاجر، يعيشون في ألمانيا طيلة سنوات بدون تصريح إقامة ، قد تم منحهم أخيرا تصريحا مؤقتا هذا العام في إطار برنامج جديد.

وقالت الوزارة إنه بحلول نهاية أكتوبر الماضي تمت الموافقة على 47 ألف و531 طلب بموجب ما يسمى بقانون فرص الإقامة .

وبحسب الوزارة لم يتم تسجيل الطلبات المرفوضة أو التي يجري البت فيها .

يذكر أن قانون فرص الإقامة دخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2022.

ويهدف القانون إلى عرض منفذ للرعايا الأجانب نالذين يعيشون في البلاد على مدى سنوات بدون الحصول على وضع قانوني.

وبموجب القانون ، أي شخص عاش في البلاد لمدة خمس سنوات على الأقل حتى 31 أكتوبر 2022 ولم يتم إدانته بجريمة جنائية وملتزم بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر ، سيمنح فترة مدتها 18 شهرا لتلبية متطلبات الإقامة طويلة الأمد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز