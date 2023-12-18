هروب السكان إلى أسطح المنازل .. فيضانات في أستراليا بعد إعصار جاسبر

المصدر: رويترز

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تسببت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة سببها الإعصار الاستوائي جاسبر في عزل العديد من البلدات السياحية في شمال شرق أستراليا على طول الحاجز المرجاني العظيم اليوم الاثنين مع اصطياد تمساح من مصرف لمياه الأمطار.

وأدى إعصار جاسبر إلى هطول كميات هائلة من الأمطار في شمال ولاية كوينزلاند مطلع هذا الأسبوع ما أجبر بعض الناس على الفرار من منازلهم والتجمع على أسطح المنازل هربا من الأنهار التي ترتفع بسرعة.

وقال رئيس وزراء الولاية ستيفن مايلز لشبكة التلفزيون إيه.بي.سي "المشكلة أن الأمطار لن تتوقف، وإلى أن تهدأ لن نتمكن من إرسال دعم جوي إلى الأماكن النائية".

وحسبما أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام، أمسك مسؤولو الحفاظ على البيئة في بلدة إنجام التي يقطنها حوالي 5000 شخص وغمرتها المياه، تمساحا طوله 2.8 متر في مصرف لمياه الأمطار بجوار محطة وقود.

ومع ذلك، يُعد من الشائع مشاهدة التماسيح في شمال كوينزلاند في الأنهار والبحيرات والمستنقعات في المناطق الريفية.

وفي مدينة كيرنز تم إلغاء أو تأجيل جميع الرحلات الجوية من مطار كيرنز، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي طائرات مغمورة جزئيا في مدرج المطار.

وقال ريتشارد باركر، الرئيس التنفيذي للمطار، لشبكة سكاي نيوز إن مضخات المياه تعمل على تصريف المياه منذ أمس الأحد، لكنها "لا تزال غير قادرة على التعامل مع كمية المياه التي دخلت المطار".

ويتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار حيث من المرجح أن يستمر إعصار جاسبر حتى اليوم الاثنين كما صدرت تحذيرات كبيرة من الفيضانات.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 14000 عقار في جميع أنحاء المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن قوات الدفاع على أهبة الاستعداد لبدء جهود الإنقاذ والإغاثة.

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