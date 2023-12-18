واشنطن تندد بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية وتؤكد دعمها لسول وطوكيو

المصدر: رويترز

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نددت الولايات المتحدة بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم الاثنين على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت الوزارة إن "عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شأنها شأن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخرى التي أجرتها بيونغ يانغ هذا العام".

وفي وقت لاحق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تؤكد مجددا التزامها بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية بعد التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية.

وأضاف أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث مع مدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشو تاي يونغ ومستشار الأمن القومي الياباني أكيبا تاكيو ونددوا جميعا بالتجربة الصاروخية "التي تعد انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي".

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