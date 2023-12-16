أمريكا تعلق على مقتل رهائن إسرائيليين على يد الجيش الإسرائيلي

المصدر: أ ف ب

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أعلن البيت الأبيض الجمعة إن مقتل ثلاث رهائن إسرائيليين في قطاع غزة على أيدي جنود إسرائيليين كان "خطأ مأسويا".

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي "ليس لدينا رؤية كاملة حول الطريقة التي سارت بها تلك العملية بالضبط وكيف ارتكب هذا الخطأ المأسوي".

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