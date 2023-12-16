حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 18800 قتيل

المصدر: أ ف ب

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أعلنت حكومة حماس الجمعة أن 18 ألفا و800 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب مع اسرائيل في السابع من أكتوبر.

وبين القتلى الذين تم احصاؤهم إلى الآن، 8 آلاف طفل و6200 امرأة، بحسب المصدر ذاته. وأصيب 51 ألف شخص منذ بدء الحرب.

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