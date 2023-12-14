موجة من الطقس البارد تجتاح شمال الصين

المصدر: رويترز

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تجتاح موجة من الطقس شديد البرودة مناطق واسعة في شمال الصين اليوم الخميس، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد الكثير من مناطق الجنوب انخفاضا حادا في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتوقع الخبراء أن تتسع موجة البرد من شمال الصين حيث تعرضت العديد من الأقاليم بالفعل لعواصف ثلجية إلى المناطق الوسطى والجنوبية.

كما تشير التنبؤات إلى أن بعض المدن الشمالية الشرقية ستسجل درجات حرارة منخفضة تصل إلى سالب 26 وسالب 27 درجة مئوية حتى 18 ديسمبر كانون الأول.

وأدت الثلوج والجليد إلى إغلاق 194 طريقا، بما في ذلك 126 طريقا سريعا في عدة أقاليم، حسبما نقل التلفزيون المركزي الصيني سي.سي.تي.في عن وزارة النقل.

وأجبر البرد السلطات على الاستمرار في إغلاق المدارس. وطلبت مدينة تشنغتشو عاصمة إقليم خنان من الآباء تفعيل التعليم من المنزل للأطفال في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية. كما علقت المدينة العديد من خطوط القطارات.

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