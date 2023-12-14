بوتين يعقد مؤتمره الصحفي السنوي بعد إلغائه العام الماضي

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مؤتمره الصحفي الماراثوني لنهاية العام بعد إلغاء المؤتمر العام الماضي.

وسيتضمن المؤتمر صحفيين مختارين ثم جلسة أسئلة وأجوبة للروس العاديين تسمى "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين".

ويسمح "الخط المباشر" للمواطنين بطرح الأسئلة على الرئيس. وعادة ما تركز استفساراتهم على القضايا المحلية، مع كون الرعاية الصحية والاقتصاد والبنية التحتية مواضيع شائعة.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية أنه تم بالفعل تقديم أكثر من مليون ونصف المليون سؤال.

وعقد بوتين، الذي كان في السلطة منذ عام 2000 كرئيس للوزراء أو رئيس، هذه الأحداث الإعلامية خلال معظم سنواته في الحكم، وتمتد مدتها في بعض الأحيان لأكثر من أربع ساعات.

لكنه ألغى المؤتمر الصحفي في ديسمبر الماضي للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وبعد مرور عام، تعثر الهجوم المضاد لأوكرانيا لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا، ويبدو بوتين واثقا بشكل متزايد من أنه سيفوز في الحرب التي شنها.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الجلسة ستبدأ الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).

وعلى عكس المؤتمرات الصحفية السابقة التي عقدها بوتين في نهاية العام، لم يكن هناك إجراء اعتماد رسمي هذه المرة، ولم يصدر الكرملين سوى دعوات لصحفيين مختارين.

وهذه هي المرة الأولى منذ أن بدأت روسيا حربها الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022 التي يدلي فيها بوتين ببيان بهذا الشكل.

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