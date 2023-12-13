رئيس البرازيل يحث المجتمع الدولي على العمل من أجل حل الدولتين

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حث الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم "الأربعاء" المجتمع الدولي على العمل من أجل تطبيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ودعا إلى تمثيل أفضل في المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة.

وقال لولا، في حديثه خلال اجتماع تحضيري قبل اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر الذي ستستضيفه البرازيل إن بلاده ستواصل العمل على وقف إطلاق نار دائم يتيح دخول المساعدات الإنسانية لغزة والإطلاق الفوري لجميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال "من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي باتجاه حل الدولتين، والعيش جنبا إلى جنب في سلام".

وقال لولا إن مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم هي حاليا المنتدى السياسي والاقتصادي الذي يتمتع بأكبر قدرة على التأثير الإيجابي على الأمور في عالم يتسم بتجدد الصراعات وظهور الكتل الحمائية وتدمير البيئة.

وقال "نريد أن نناقش بجدية المفارقة التاريخية للحوكمة العالمية، التي لم تعد تمثيلية" في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ودعا لولا إلى إصلاح المؤسسات المالية المتعددة الأطراف حتى يتم تمثيل الدول المدينة بشكل أفضل، واقترح النظر في آليات الضرائب الدولية للمساعدة في تمويل التنمية.

وأضاف أن أولويات البرازيل كرئيسة لمجموعة العشرين خلال الأشهر الأحد عشر المقبلة ستكون مكافحة الجوع والفقر في العالم وتعزيز التنمية المستدامة وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز