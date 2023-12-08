في خطوة على طريق تطبيع العلاقات.. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الأسرى

المصدر: د ب أ

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تبادلت أرمينيا وأذربيجان، أمس، جنوداً كانوا محتجزين كأسرى حرب، فيما وصفه الجانبان بخطوة لبناء الثقة على طريق تطبيع العلاقات.

وقال بيان مشترك إن أذربيجان أطلقت سراح 32 جندياً أرمينياً في مقابل جنديين أذربيجانيين.

وقالت الدولتان إنهما تعملان على التوصل إلى اتفاق سلام، لكنهما لم يتطرقا إلى التفاصيل.

وكانت كل من أرمينيا وأذربيجان في السابق جزءاً من الاتحاد السوفيتي، ويتقاتلان منذ عقود، وخاصة حول منطقة ناجورنو - كاراباخ.

وقد أجبر الجيش الأذربيجاني، القوات المحلية في ناجورنو - كاراباخ، وهي منطقة داخل أراضي أذربيجان كانت يقطنها في السابق سكان من أصل أرميني، على الاستسلام، خلال هجوم عسكري خاطف، وقع في 19 سبتمبر.

ومنذ ذلك الحين، فرَّ ما يزيد على 100 ألف من سكان كاراباخ إلى أرمينيا.

واضطر قادة المنطقة، التي تُعرف باسم جمهورية أرتساخ المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دولياً، إلى الاستسلام. وأعلن قادتها الأرمن أنه سيتم حل الجمهورية اعتباراً من بداية العام المقبل.

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