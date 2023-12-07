بلجيكا تحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين

المصدر: رويترز

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أكدت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي اليوم الخميس أن بروكسل ستحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية الذين تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

ويندد الاتحاد الأوروبي بتزايد عنف المستوطنين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تطبيق حظر تأشيرة على أشخاص متهمين بالتورط في العنف.

وكتبت دي سوتر على منصة إكس "سيُحظر دخول المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى بلجيكا وسأقترح أن تؤيد بلجيكا تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر سفر على نطاق أوسع".

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو مساء أمس الأربعاء إن بلجيكا ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على أفراد يضرون بالسلام في الضفة الغربية.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هذا الأسبوع أنه لا أحد سوى الحكومة لديه الحق في استخدام العنف وأن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات، منها الاحتجاز الإداري، لتحميل الأفراد المسؤولية عن عنف الضفة الغربية.

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