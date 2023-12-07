برنامج الأغذية العالمي يحذر من محدودية فرص الحصول على الغداء والمياه في غزة

المصدر: د ب أ

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حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، من محدودية فرص الحصول على الغذاء والمياه في قطاع غزة.

وقالت ماكين في بيان يوم الأربعاء: "النظام الإنساني ينهار. الجميع في غزة جائعون".

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن 97% من الأسر الفلسطينية في المناطق الشمالية من القطاع و83% في الجنوب أبلغت عن عدم كفاية الغذاء، حيث قضى العديد منهم يوما واحدا على الأقل دون تناول الطعام.

كما أدى نقص غاز الطهي في غزة إلى اعتماد الكثيرين على حرق النفايات والحطب ومخلفات الأخشاب، الأمر الذي يمكن أن يكون له تداعيات صحية سلبية، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يتراوح متوسط مستويات استهلاك المياه النظيفة يوميا بين 5ر1 إلى 8ر1 لتر للشخص الواحد في جميع أنحاء القطاع، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى لمتوسط حجم المياه للشرب والنظافة الشخصية يوميا وهو 15 لترا.

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