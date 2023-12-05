وزير الداخلية البريطاني يبرم معاهدة لجوء جديدة خلال زيارة إلى رواندا

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يوقع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي معاهدة جديدة لاتفاق اللجوء المتوقف للحكومة خلال زيارة إلى رواندا.

ويتوجه كليفرلي إلى كيجالي في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لجعل خطة إرسال المهاجرين إلى الدولة الأفريقية محكمة بشكل قانوني بعد حكم المحكمة العليا ضد هذه السياسة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومن المقرر أيضا سن تشريع محلي حتى يتمكن البرلمان من تأكيد أن رواندا وجهة آمنة لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا.

وقالت وزارة الداخلية إن كليفرلي سيجتمع مع نظيره فنسنت بيروتا لتوقيع المعاهدة ومناقشة الخطوات الرئيسية التالية بشأن ما يسمى بشراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية.

كما سيزور النصب التذكاري للإبادة الجماعية في كيجالي وموظفين في المفوضية العليا البريطانية خلال أول زيارة خارجية له كوزير للداخلية.

ويأمل الوزراء أن يعالج الاتفاق المحدث إلى جانب تشريع الطوارئ في الداخل القضايا التي دفعت أعلى محكمة في المملكة المتحدة إلى الحكم بأن مخطط رواندا غير قانوني.

وقبل وصوله إلى كيجالي، قال كليفرلي: "نحن واضحون في أن رواندا بلد آمن، ونحن نعمل بخطى سريعة للمضي قدما في هذه الشراكة لوقف القوارب وإنقاذ الأرواح".

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