مقتل 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين بانفجار في الفلبين

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش والشرطة في الفلبين أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون في انفجار وقع خلال قداس كاثوليكي في جنوب الفلبين اليوم.

ووقع الانفجار في الساعة 7:40 صباحاً (2340 بتوقيت غرينتش يوم السبت) خلال قداس في صالة للألعاب الرياضية بجامعة ولاية مينداناو في مدينة ماراوي، على بعد 817 كيلومتراً جنوب مانيلا.

وقال الميجور جنرال جابرييل فيراي، قائد فرقة بالجيش الفلبيني، إن من بين القتلى ثلاث نساء ورجلاً واحداً، مضيفاً أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيين.

وأدان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن الهجوم، محمّلاً إرهابيين أجانب المسؤولية عنه.

وقال ماركوس، في بيان: «أدين بأشد العبارات الممكنة الأعمال الخرقاء والأكثر بشاعة التي ارتكبها إرهابيون أجانب ضد جامعة ولاية مينداناو ومجتمعات ماراوي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد».

وأضاف: «المتطرفون الذين يمارسون العنف ضد الأبرياء سيعتبرون دائماً أعداء لمجتمعنا».

وقال اللفتنانت جنرال إيمانويل بيرالتا، من الشرطة الفلبينية، إن الانفجار نجم عن قنبلة محلية الصنع باستخدام مدفع هاون من عيار 60 ملم.

وأضاف بيرالتا أن وحدات المتفجرات والذخائر التابعة للشرطة والجيش جمعت شظايا قذيفة الهاون خلال التحقيقات الأولية.

وقال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرت تيودورو إن السلطات ليست مخولة بالكشف عن مزيد من المعلومات حول تورط إرهابيين أجانب مشتبه بهم في الهجوم، لكنه أشار إلى أن «هناك مؤشرات قوية على وجود عنصر أجنبي» في الهجوم.

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