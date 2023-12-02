بعد إصابته بالتهاب الرئة.. الفاتيكان يكشف الحالة الصحية للبابا فرنسيس

المصدر: رويترز

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كشف الفاتيكان، اليوم، عن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس، مشيراً إلى أن صحته في تحسن.

وأوضح أن صحة البابا فرنسيس، الذي يعاني التهاباً في الرئة، تتحسن، لكنه سيتلو عظة غد في الداخل من مقر إقامته كإجراء احترازي.

وذكر بيان أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 86 عاماً، لا يعاني الحمى، ويواصل تلقي علاج بالمضادات الحيوية.

وعادةً ما يقرأ البابا الرسالة من نافذة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس.

وقال البيان إنه سيقرأها في الداخل «لتجنّب تعريض نفسه للتغيرات في درجة الحرارة».

واضطر البابا إلى إلغاء رحلة إلى دبي لإلقاء كلمة أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، وقرأها نيابة عنه أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وهو الرجل الثاني في الفاتيكان.

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