أردوغان: فقدنا فرصة السلام في صراع غزة حالياً

المصدر: رويترز

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نقلت قناة إن.تي.في اليوم السبت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القول إن فرصة تحقيق السلام في غزة بعد الهدنة الإنسانية فقدت في الوقت الحالي بسبب نهج إسرائيل المتشدد.

كما نقلت القناة ووسائل إعلام أخرى عن أردوغان القول "أكدنا دائما أننا نؤيد وقفا دائما لإطلاق النار وليس توقفا لأسباب إنسانية... كانت هناك فرصة للسلام، وللأسف، فقدنا هذه الفرصة في الوقت الحالي بسبب نهج إسرائيل المتشدد".

وتم تمديد الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر مرتين. لكن بعد أن استمرت سبعة أيام تم خلالها إطلاق سراح نساء وأطفال ورهائن أجانب من المحتجزين لدى حركة (حماس) وفي المقابل الإفراج عن عدد من السجناء الفلسطينيين، فشل الوسطاء في إيجاد صيغة للتمديد والإفراج عن المزيد.

وشنت إسرائيل بمجرد انتهاء سريان الهدنة غارات جوية وقصفا مدفعيا على جنوب قطاع غزة لتستمر الحرب التي بدأت منذ قرابة شهرين وأسفرت عن مقتل الآلاف.

ونقلت إن.تي.في عن أردوغان القول في طريق عودته من الإمارات إنه لم يفقد الأمل في السلام الدائم هناك، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد حركة حماس من أي حل محتمل للصراع.

وقال أردوغان في مقابلة مع القناة "نحن بحاجة إلى التركيز على حل الدولتين... إقصاء حماس أو تدميرها ليس احتمالا واقعيا"، مضيفا أنه لن يصنف حماس منظمة إرهابية.

وبشكل منفصل قالت مصادر لرويترز إن إسرائيل أبلغت عدة دول عربية برغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة لمنع أي هجمات مستقبلية عليها في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

وقال أردوغان أيضا إن مجموعة اتصال شكلتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ستزور الولايات المتحدة لبحث الحل المحتمل للصراع في غزة بعد اجتماعها مع السلطات في لندن وباريس وبرشلونة والأمم المتحدة.

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