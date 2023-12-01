إخلاء مدارس في مدينة بنجالورو بالهند بعد تهديدات بوجود قنابل

المصدر: رويترز

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ألغت 15 مدرسة في مدينة بنجالورو بالهند الدراسة اليوم الجمعة بعد رسائل بريد إلكتروني تهدد بوجود قنابل وأخلت المباني في حين بدأت الشرطة وفرق المفرقعات في جهود البحث.

وتعد مدينة بنجالورو مركزا للتكنولوجيا ومعروفة أيضا باسم "وادي السيليكون في الهند" إذ يوجد بها شركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وجوجل التابعة لألفابت.

وقال بي. داياناندا، كبير ضباط الشرطة في المدينة، إنه على ما يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني هذه كاذبة.

وأضاف داياناندا لرويترز "في العام الماضي أُرسلت رسائل بريد إلكتروني كاذبة مماثلة وعلى ما يبدو أن (الرسائل الجديدة) هذه كاذبة أيضا".

وأشار إلى أن بنجالورو لم تصل إلى حد إغلاق جميع المدارس وأردف "أرسلنا فرق مكافحة الأعمال التخريبية إلى جميع المدارس".

وتلقت ست مدارس في بنجالورو تهديدات مشابهة في أبريل عام 2022.

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