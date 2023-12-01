زيلينسكي يدعو إلى تعزيز الدفاعات على الخطوط الأمامية

المصدر: رويترز

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تسريع بناء التحصينات في القطاعات الرئيسة التي تتعرض لضغط من القوات الروسية خاصة في شرق البلاد.

جاء هذا بعد جولة قام بها زيلينسكي على مواقع أوكرانية في منطقة الشمال الشرقي، وهي واحدة من عدة مناطق تحاول القوات الروسية تحقيق تقدم فيها أخيراً واستعادة مناطق خسرتها لمصلحة القوات الأوكرانية قبل عام.

وذكر زيلينسكي أن أحد الاجتماعات التي عقدها مع القادة تناولت التحصينات، وقال، في خطاب مسائي: «في جميع القطاعات الرئيسة التي تحتاج إلى تعزيز، يجب أن يكون هناك سرعة في بناء التحصينات».

وتحقق روسيا تقدماً بطيئاً في محاولتها تأمين كامل منطقتي دونيتسك ولوجانسك، لكنها عززت هجماتها في عدة أماكن.

وقامت القوات الروسية ببناء تحصينات قوية، وزرعت ألغاماً في المناطق التي سيطرت عليها منذ تدفقها عبر الحدود في فبراير 2022.

وكانت تلك الدفاعات عاملاً رئيساً في عرقلة الهجوم المضاد الأوكراني المستمر منذ يونيو.

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