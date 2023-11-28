لندن: روسيا تتقدم على المحور الشمالي في إطار محاولتها محاصرة أفدييفكا

المصدر: د ب أ

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أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأنه في الأيام الأخيرة، حققت القوات الروسية مزيداً من التقدم البسيط على المحور الشمالي، في إطار محاولتها لمحاصرة بلدة أفدييفكا في دونباس.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه منذ مطلع أكتوبر الماضي، قامت القوات الروسية بتحريك خط الجبهة للأمام لمسافة تصل إلى كيلومترين في هذه المنطقة.

وعلى الرغم من أن المسافة متواضعة، فمن المحتمل أن يمثل هذا التقدم أحد أعظم المكاسب الروسية منذ ربيع عام 2023. وقد كلف الأمر الوحدات المشاركة، سقوط آلاف الضحايا، بحسب ما ورد في التقييم.

وتعمل هذه العملية على تقريب القوات الروسية بصورة تدريجية، من مصنع أفدييفكا للكوك والكيماويات، حيث تحتفظ القوات الأوكرانية بأحد مواقعها الدفاعية الرئيسية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022 . وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.

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