اعتقال مغربي على خلفية إنذار بوجود قنابل في مدارس بلجيكية

المصدر: رويترز

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أعلن مكتب المدعي العام في بلجيكا اليوم الثلاثاء أن الشرطتين البلجيكية والمغربية اعتقلتا مشتبهاً به مغربياً، في قضية ابتزاز أدت إلى إغلاق مدارس في بلجيكا بسبب إنذار بوجود قنابل.

وأغلقت إدارة التعليم في والوني-بروكسل، أمس الاثنين، ما لا يقل عن 27 مدرسة في بروكسل ومنطقة برابان المجاورة بعد إنذار بوجود قنابل صدر مساء الأحد.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن مُرسل الإنذار طلب 10 ملايين يورو للكشف عن مكان خمس قنابل.

وقال مكتب المدعي العام في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "تم استجواب الشخص المعتقل، والذي يحمل الجنسية المغربية، واعترف بأفعاله للسلطات المغربية.. ولا تشير نتائج التحقيق الأولية إلى دوافع إرهابية".

وأضاف المكتب أنه يواصل التحقيق بالتعاون مع السلطات المغربية لمعرفة دوافع المشتبه فيه.

وأعادت السلطات فتح المدارس اليوم الثلاثاء.

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