روسيا: أدلة على نقل أمريكا مواد سامة إلى أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، كيريل ليسوجورسكي، اليوم، أن روسيا لديها أدلة على مشاركة الولايات المتحدة في توريد المواد الكيميائية السامة إلى أوكرانيا.

وقال ليسوجورسكي: «نبلغ الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن لدينا أدلة على مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها في شمال الأطلسي في توريد المواد الكيميائية السامة المجدولة وغير المجدولة، وكذلك وسائل إيصالها إلى أوكرانيا»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «لدينا معلومات حول استخدام المواد الكيميائية السامة والمؤثرات العقلية من قبل عملاء أجهزة الأمن في كييف ضد قادة الكيانات الجديدة التي أصبحت جزءاً من روسيا الاتحادية».

وأوضح أنه يتم نقل مثل هذه المواد الكيميائية السامة، بما في ذلك المواد الكيميائية لمكافحة الشغب، إلى القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب نظام كييف.

وتنعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 27 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز