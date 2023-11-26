سيراليون تصد هجوماً شنه جنود منشقون على ثكنات في فريتاون

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات في سيراليون أنها صدت هجوما شنه "جنود منشقون" حاولوا اقتحام مستودع أسلحة تابع للجيش في فريتاون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وأجبرتهم على التراجع إلى مشارف العاصمة، مشيرة إلى أنها استعادت الهدوء بعد فرض حظر تجول في عموم البلاد.

وحثت هيئة الطيران المدني في سيراليون شركات الطيران على وضع مواعيد جديدة لرحلاتها بعد إعلان حظر التجول، في حين قال جندي على الحدود مع غينيا المجاورة لرويترز إنهم تلقوا تعليمات بإغلاق الحدود.

وقال صحفي من رويترز كان قد صادف في وقت سابق مجموعة من الرجال المسلحين يستولون على سيارة للشرطة بالقرب من ثكنات ويلبرفورس إن الشوارع القريبة كانت خالية من المارة في الأغلب.

وأكد أحد الملثمين الذي كان يرتدي زيا عسكريا قبل أن يغادر في سيارة "سنطهر هذا المجتمع. نعلم ما ننوي فعله. لا نلاحق أي مدنيين عاديين وعليهم أن يمارسوا أنشطتهم بشكل طبيعي".

وتشهد سيراليون حالة من التوتر منذ إعادة انتخاب الرئيس جوليوس مادا بيو في يونيو، وهي النتيجة التي رفضها مرشح المعارضة الرئيسي وشكك فيها شركاء دوليون منهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الداخلية ديفيد تالوفا لرويترز إن المهاجمين هاجموا أيضا ثكنات للشرطة بعد أن نفدت ذخيرتهم واستولوا على مزيد من الأسلحة من أفراد الشرطة.

وقال مراسلون لرويترز إنه لا يزال من الممكن سماع دوي إطلاق نار في بعض أحياء فريتاون بينما يحتمى السكان في منازلهم في حوالي الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.

وأكد وزير الإعلام شيرنور باه في بيان إن معظم أنحاء فريتاون تسود فيها حالة من الهدوء وتحت سيطرة قوات الأمن التي اشتبكت مع المهاجمين في منطقة جوي على الأطراف الشرقية للمدينة.

وأشار باه إلى تعرض بعض مراكز الاحتجاز الرئيسية للهجوم إلى جانب إطلاق سراح سجناء من قبل المسلحين المجهولين، مما يؤكد تقارير سابقة من مصدر حكومي.

ولم يتضح حتى الآن عدد السجناء الذين فروا من المنشأة التي قال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إنها مصممة لاستيعاب 324 سجينا لكنها كانت تضم أكثر من ألفي سجين في عام 2019.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز