زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر للزلازل جنوب شرقي منطقة هالماهيرا الشمالية بإقليم مالوكو الشمالية الإندونيسي اليوم، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية الإندونيسية للأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية.

ونقلت وكالة أنباء «إنتارا» الإندونيسية عن هيئة الأرصاد القول إن مركز الزلزال كان عند التقاء خط عرض 1.32 درجة شمالاً وخط طول 128.01 درجة شرقاً، وعلى بعد نحو 24 كيلومتراً من المنطقة التي ضربها الزلزال، وعلى عمق 132 كيلومتراً.

وأوضحت الوكالة أنه لم يصدر أي تحذير من إمكانية حدوث موجات مد بحرية عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال، غير أن هيئة الأرصاد حثت السكان المحليين على توخي الحذر من الهزات الارتدادية.

ولم تصدر على الفور أي تقارير تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة للزلزال.

وتتعرض إندونيسيا بصورة متكررة للزلازل التي تضرب مناطق مختلفة من البلاد، حيث تقع البلاد على حزام المحيط الهادئ، المعروف أيضاً باسم «حزام النار»، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية، وتتسبب في أنشطة بركانية وزلزالية متكررة.

وشهد إقليم آتشيه، وهو الإقليم الواقع في أقصى غرب إندونيسيا، أشد الزلازل فتكاً وتدميراً على الإطلاق، حيث بلغت قوة أحد الزلازل 9.3 درجات، أعقبها تسونامي وذلك في السادس والعشرين من ديسمبر من عام 2004.

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