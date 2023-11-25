رئيس مدغشقر أندري راجولينا يفوز بولاية ثانية

المصدر: د ب أ

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أعيد انتخاب رئيس مدغشقر أندري راجولينا لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، رغم مقاطعة المعارضة للانتخابات التي شهدتها الدولة الجزيرة التي تقع قبالة ساحل جنوب شرق أفريقيا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، حصول راجولينا على 58.95% من إجمالي الأصوات.

ودعا عشرة من مرشحي المعارضة أنصارهم إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت يوم 16 نوفمبر الجاري، برغم أنهم كانوا مدرجين على أوراق الاقتراع التي كانت قد طُبعت بالفعل. ووفقاً للجنة، بلغت نسبة الإقبال أكثر بقليل من 46%.

ولم يحضر أي من مرشحي المعارضة، وعددهم 12 مرشحاً، إعلان نتائج الانتخابات صباح اليوم، في العاصمة أنتاناناريفو.

واتهم ساسة المعارضة راجولينا بالتشبث بالسلطة عبر استخدام وسائل غير قانونية. وثارت اتهامات للرئيس برشوة المحاكم ولجنة الانتخابات.

وقبل الانتخابات، خرجت مسيرات احتجاج من جانب المعارضة، وفرقت الشرطة بعضها بالعنف.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تدهور الوضع الحقوقي في تلك البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 25 مليون نسمة.

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