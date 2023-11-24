روسيا تعلن إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق القرم وفولغوغراد

المصدر: د ب أ

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ذكرت وزارة الدفاع في موسكو اليوم "الجمعة" أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق وفولغوغراد جنوبي روسيا إلى الشرق من أوكرانيا.

وأفادت روسيا في وقت سابق باعتراض طائرات مسيرة بنجاح، لكن تقارير الأضرار تظهر لاحقا.

ونشب حريق في وحدة محولات جنوب شرقي موسكو، فيما لم تتضح أسباب الحريق في البداية. وأظهر مقطع مصور عبر الإنترنت سحابة دخانية داكنة.

وشهدت الليلة الماضية حريقا قرب منشأة كهربائية أخرى، فيما تتكهن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحريق ربما يكون ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة.

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