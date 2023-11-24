أوكرانيا تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بقصف روسي في خيرسون

المصدر: د ب أ

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لقي عدة أشخاص حتفهم من جراء القصف الروسي جنوبي أوكرانيا وشرقيها.

وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية أن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب خمسة آخرون على الأقل في قرية تشورنوباييفكا بمنطقة خيرسون أمس.

وكتب أوليكسندر بروكودين، الحاكم العسكري للإقليم، عبر تطبيق «تليغرام»، أن الهجوم تم شنَّه باستخدام قنابل عنقودية. وأصيب طفلان في هجوم آخر.

ووفقاً للسلطات، لقي مدنيان حتفهما وأصيب آخر بنيران المدفعية في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأفادت التقارير العسكرية الأوكرانية بأنه تم قصف إجمالي ما يربو على 110 مواقع على طول خط الجبهة والحدود الروسية في الـ24 ساعة الأخيرة.

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