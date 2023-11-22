الرئيس الأمريكي بايدن يرحب باتفاق إسرائيل وحماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

المصدر: رويترز

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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء بالاتفاق الذي يضمن إطلاق سراح المحتجزين الذين اقتادتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى غزة خلال هجومها على إسرائيل.

واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا مسجونين في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأضاف بايدن أن الاتفاق يجب أن يعيد أيضا المزيد من الأمريكيين.

وقال في بيان "اتفاق اليوم يجب أن يعيد المزيد من الرهائن الأمريكيين إلى الوطن، ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا".

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