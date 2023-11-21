اليابان ترد على تحذير كوريا الشمالية لها بإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الثلاثاء إن المدمرات وأنظمة الدفاع الصاروخي التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية على استعداد للتعامل مع أي "وضع غير متوقع" قد ينشأ عن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يحمل قمرا صناعيا.

وقال كيشيدا للصحفيين "حتى لو كان الهدف هو إطلاق قمر صناعي، فإن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يعد انتهاكا لسلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف "أنها أيضا مسالة تؤثر بشكل كبير على الأمن القومي".

اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز