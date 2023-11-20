صدور الأحكام في أكبر محاكمة للمافيا الإيطالية منذ عقود اليوم

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن تصدر محكمة إيطالية حكمها في أكبر محاكمة للمافيا الإيطالية منذ عقود على أكثر من 300 عضو أو مؤيد مشتبه بهم في منظمة "ندرانجيتا" الإجرامية في مدينة لاميتسيا تيرمي بجنوب إيطاليا اليوم الاثنين.

وطلب مكتب المدعي العام إنزال عقوبات سجن طويلة لمدة تصل إلى 30 عاماً، مع إجمالي أحكام تصل إلى 4744 عاماً ضد المتهمين.

وسعت الدولة الإيطالية، من خلال المحاكمة التي بدأت قبل ثلاث سنوات، إلى إظهار أنها ليست مستعدة للتسامح مع أنشطة مختلف منظمات المافيا.

وتعد منظمة "ندرانجيتا"، ومقرها في منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا، أقوى جماعة إجرامية في البلاد ولها اتصالات في جميع أنحاء العالم. ويقول الخبراء إن تجارة الكوكايين في أوروبا تخضع إلى حد كبير لسيطرة الجماعة.

وتقدر مبيعات الجماعة العالمية بأكثر من 50 مليار يورو (5ر54 مليار دولار) سنويا.

ونظرا لحجم المحاكمة، تم تحويل مركز اتصالات في لاميتسيا تيرمي خصيصا إلى جناح شديد الحراسة يضم قاعة محكمة ضخمة.

واستندت المحاكمة إلى أقوال أكثر من 50 شاهدا رئيسيا تنصلوا من "ندرانجيتا".

وتتألف الجماعة من نحو 150 عائلة.

وتمت محاكمة أكثر من 400 عضو من مجموعة المافيا "كوزا نوسترا" في صقلية في الثمانينيات من القرن الماضي.

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