وزير خارجية لاتفيا يعلن نيته الترشح لرئاسة الناتو

المصدر: د ب أ

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يدرس وزير خارجية لاتفيا، كريسيانيس كارينس، الانضمام إلى قائمة المتنافسين لخلافة ينس ستولتنبرغ في الأمانة العامة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ليصبح ثاني سياسي بارز من دول بحر البلطيق يعبر عن اهتمامه بتولي المنصب.

وسبق أن أعلنت رئيسة وزراء استونيا، كايا كالاس، نيتها خوض السباق على المنصب الذي سيكون متاحاً للمنافسة عليه في عام 2024.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان نشره المتحدث باسم كارينس، اليوم، أنه «إذا قررت لاتفيا الترشح لمنصب الأمين العام، فإن كريسيانيس كارينس مستعد للانضمام إلى المنافسة».

كان الرجل (58 عاماً) قد استقال بصفته رئيساً للوزراء في أغسطس، حيث سعى حزبه إلى تأليف حكومة جديدة.

ووفقاً للبيان، سيعرض «مساهمة للحلف بخبرته القيادية بصفته رئيساً للوزراء وفهم واضح للتهديدات الروسية وموقف قوي بشأن أوكرانيا، وسجل حافل في تحقيق إجماع دولي».

وعبَّر كل من رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته وكالاس عن نيتهما المنافسة على المنصب الرفيع بالناتو.

وبعد رابع تمديد، تنتهي فترة رئاسة ستولتنبرغ في أكتوبر المقبل، وأوضح أنه سيتنحى حينئذٍ.

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