مستشار ألمانيا يعتزم إنهاء توقف الاتصال بينه وبين الرئيس الروسي

المصدر: د ب أ

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يعتزم في مرحلة ما إنهاء توقف الاتصال بين وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستمر منذ عام.

وخلال حوار مع مواطنين في منطقة نوتيتال القريبة من مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، قال شولتس، اليوم: «سأتحدث معه»، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

وفي الوقت نفسه، أوضح السياسي الاشتراكي الديمقراطي أنه لا يمكن السير وفقاً لشعار «سأذهب لأتناول القهوة مع فلان، وسنكون متفقين في النهاية»، وقال إن بوتين لا يُظْهِر في الوقت الراهن أنه مستعد «لقبول شيء ما، بطريقة أو بأخرى».

كانت آخر مرة تحدث فيها شولتس وبوتين هاتفيا في الثاني من ديسمبر الماضي. وكان المستشار الألماني صرح مراراً بأنه على استعداد من حيث المبدأ لإجراء مزيد من المحادثات، شريطة أن تبدو حركة واضحة في هذا الاتجاه من جانب بوتين.

يُذكر أن هذا الحوار مع المواطنين أقيم في دائرة شولتس الانتخابية، وحذر شولتس خلال الندوة من المبالغة في تأثير ألمانيا في العالم، واقتبس عبارة من المستشار الألماني الراحل هيلموت شميت (الذي حكم ألمانيا في الفترة بين 1974 و1982) وصف فيها ألمانيا بأنها «قوة متوسطة».

وقال شولتس: «ألمانيا قوة متوسطة، ومن الجيد ألَّا نعتبر أنفسنا أكبر مما نحن عليه فعلياً».

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