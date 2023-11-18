الطقس عندنا جيد.. ماذا قال بوتين عن وجود صراع بين روسيا وأوروبا؟

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، إن روسيا تبقي "نافذتها" على أوروبا مفتوحة رغم "الأوقات الصعبة".

واضاف بوتين في كلمة أمام منتدى ثقافي في سان بطرسبرج الجمعة، إن روسيا لن تغلق النافذة أمام أوروبا ، حسبما أفادت وكالة تاس الرسمية للأنباء.

وقال: "عندما يكون هناك تيار هواء ، يفكر المرء: ربما ، سيكون من المعقول إغلاق النافذة قليلا حتى لا تشعر بالبرد".

واوضح :" ولكن الطقس عندنا جيد ... نحن لا نغلق أي شيء، ليس لدينا صراع مع المجتمع الأوروبي".

واستطرد ، بدلا من ذلك ، تمر روسيا "بأوقات عصيبة" مع النخبة الأوروبية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية فرضت عقوبات أشد على روسيا وبعض برلمانيها مع احتدام حرب موسكو على أوكرانيا.



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