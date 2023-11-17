الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع

المصدر: رويترز

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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، ما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 02.55 بتوقيت غرينتش إلى 1984.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولارا.

وسجل المعدن النفيس مكاسب 2.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2 بالمئة وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف السنة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض الأسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.8 دولارا للأوقية لتصل ارتفاعاتها هذا الأسبوع إلى 7.2 بالمئة، واستقر البلاتين عند 892.65 دولارا لكنه ارتفع 6.4 بالمئة خلال الأسبوع. كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولارا للأوقية، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.

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