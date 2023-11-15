بريطانيا.. المحكمة العليا تقضي بعدم قانونية سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

المصدر: د ب أ

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ضربة قوية تلقاها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تجاه تعهده الذي سمَّاه "إيقاف القوارب"، بعد أن قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا،

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة رفضوا بالإجماع استئناف الحكومة البريطانية بشأن سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إذا وصلوا بوسائل غير مصرح بها.

وسيستمر تعليق الرحلات الجوية التي تنقل المهاجرين قسرا إلى كيجالي بعد صدور الحكم بشأن السياسة الرئيسية التي تعثرت بسبب الطعون القانونية على مدار أكثر من عام.

وفي ملخص الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة العليا اللورد ريد، اليوم الأربعاء، وجد القضاة أنه سيكون هناك خطر من إعادة طالبي اللجوء إلى بلدهم الأصلي الذي فروا منه.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عن سياسة اللجوء الرئيسية لأول مرة في نيسان/ أبريل 2020، ولكن لم يتم ترحيل أي مهاجر إلى كيجالي بعد سلسلة من الطعون القانونية.

وقال اللورد ريد إن المحكمة العليا يحق لها أن تقضي بوجود أسباب "جوهرية" للاعتقاد بوجود "خطر حقيقي" لإعادة اللاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها لـ "سوء المعاملة".

لكن اللورد ريد أوضح أن الحكم يستند فقط إلى المخاطر الحالية في رواندا، وقال إن التغييرات اللازمة للحد من المخاطر "قد يتم تنفيذها في المستقبل".

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