كوريا الشمالية تنتقد بيان لوزراء خارجية مجموعة السبع يدين برامجها النووية والصاروخية

المصدر: د ب أ

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أدانت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع والذي أدان برامج بيونج يانج النووية والصاروخية، وطالبت بالتفكيك الفوري لما أسمته مجموعة المواجهة من مدمري السلام.

وفي ختام اجتماع في طوكيو الأسبوع الماضي، أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع البيان المشترك الذي يدين برامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية وعمليات نقل الأسلحة المشتبه بها إلى روسيا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقال جو تشول-سو، المدير العام لإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إنه يرفض "بكل حزم" ويدين "بشدة" البيان المشترك الذي يتضمن "اتهامات لا أساس لها وغير معقولة" ضد كوريا الشمالية، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأضاف "جو" أن "مجموعة السبع، وهي ليست أكثر من مجموعة تخدم مصالح دول قليلة، لا يمكنها أن تمثل المجتمع الدولي"، ووصفها بأنها "مجموعة تصادمية من مدمري ومنتهكي السلام والاستقرار.

وندد المسؤول بالولايات المتحدة لدفعها شبه الجزيرة الكورية إلى "حافة حرب نووية من خلال نشر أصولها الاستراتيجية بشكل روتيني في شبه الجزيرة". كما انتقد اليابان، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع لهذا العام، لتصريفها لـ "مياه ملوثة نوويا" في المحيط الهادئ، واصفا طوكيو بأنها "مثيرة للمشاكل".

وقال جو: "يتعين تفكيك مجموعة السبع، بقايا الحرب الباردة، على الفور". "ستكون هذه الخطوة الأولى نحو نزع فتيل الأزمة الدولية الحالية واستعادة السلام العالمي".

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