تعرض 4 أشخاص لعملية طعن في حرم جامعة بولاية لويزيانا الأمريكية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض أربعة أشخاص على الأقل لعملية طعن يوم الاثنين في حرم جامعة لويزيانا للتكنولوجيا في روستون بولاية لويزيانا بجنوب الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد الضحايا في حالة خطيرة ولكنها مستقرة.

وفر المشتبه به، الذي تم تحديده على أنه طالب 23 عاما بعد الهجوم ولكن تم القبض عليه من قبل شرطة الحرم الجامعي بعد دقائق.

ووصفت الجامعة في بيان عملية الطعن بأنها "عمل عشوائي من أعمال العنف"، مشيرة إلى أن تحقيقا يجري بهذا الشأن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز