نيوزيلندا تقول إن 11 من مواطنيها غادروا غزة إلى مصر

المصدر: رويترز

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قالت الحكومة النيوزيلندية اليوم الاثنين إن 11 نيوزيلنديا غادروا غزة مساء أمس الأحد ودخلوا مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن فريق قنصلي نيوزيلندي استقبل الأشخاص وقدم لهم الدعم.

ويتعرض قطاع غزة لقصف من قبل القوات الإسرائيلية منذ أوائل الشهر الماضي ردا على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

أعلنت سلطة الحدود في غزة أن معبر رفح البري إلى مصر سيعاد فتحه أمس الأحد أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية بعد إغلاقه يوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن نيوزيلندا تعمل على مدار الساعة لإخراج ما تبقى من مواطنيها ومن يحملون إقامة دائمة من غزة.

وقالت نيوزيلندا الأسبوع الماضي إنها تعمل مع 21 نيوزيلنديا وأفراد أسرهم وأشخاص يحملون إقامة دائمة لمساعدتهم على مغادرة غزة.

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